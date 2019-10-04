Karabük safran hasadı başladı

04.10.2019 15:27

Safran hasadı başladı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan, kilosu 30 bin TL'den satılan safranın hasadına başlandı.

Safranbolu'da, bu yıl 20 üretici, tarlalarında safran ekimi yaptı. 35 dönüm alanda 20 kilogram safran hedefleniyor. Ağustos ve eylül aylarında ekimi yapılan bitkinin hasadına başlandı. Ağırlığının 100 bin katı suyu sarıya boyayabilen safran, farklı özellikleriyle gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılabiliyor. Yukarı Çiftlik köyünde, 10 yıldır safran yetiştiriciliği yapan ve geçen Ağustos ayında, 20 dönüm tarlasına ekimini yaptığı safranı toplamaya başlayan İsmail Yılmaz, safran üretimi işçiliğinin çok zor olduğunu belirterek, İlkbahar döneminde sürekli ot ayıklıyoruz. İnek gübresiyle yetişen bir ürün. İşçiler sürekli ot ayıklıyorlar. Soğan dikimi zor. Soğan dikiminden sonra çiçek toplama 2 ay devam ediyor. Ekim ayının ilk haftasıyla Kasım ayının sonuna kadar çiçeklenme olur. Bundan sonraki günlerde tarla tamamen moraracak. Her gün topluyoruz. Çiçeklerin içindeki kırmızı lifleri ayıklıyoruz. Kurutuyoruz. Mor yaprakları da ayrı olarak kurutuyoruz. Mor yapraklar reçel yapımında kullanılıyor dedi.

YAĞMUR YAĞDIKÇA ÜRÜN ARTAR

Bu yıl 10 kilogram civarında ürün elde etmeyi planladığını ifade eden Yılmaz, Her dönümden yaklaşık olarak 500 gram ürün alıyoruz. Kasım sonu gibi alacağımız ürün tam olarak belli olur. Eylül ayında safranın iyi bir yağmur alması gerekiyordu. Bu sene Eylül ayı biraz kurak geçti. Ama bu haftadan itibaren yağış görünüyor. Yağmur yağdıkça ürün artar diye konuştu.

UZAKDOĞU ÜLKELERİ TERCİH EDİYOR

Safranı özellikle Uzak Doğu ülke vatandaşlarının satın aldığına dikkat çeken Yılmaz, şöyle devam etti

Bu hafta Endonezyalı bir müşterimize 1 kilogram göndereceğiz inşallah. İçme amaçlı olarak kullanıyorlar. Çünkü onlar bize geldiklerinde safran çayı istiyorlar. Ama safranın kozmetik alandaki yeri onlarda daha büyük. Kilogramını 30 bin TL'de satıyoruz. Hasadı gören, işçiliği gören fiyatın ucuz olduğunu söylüyor. Hakikaten meşakkatli ve işçilik maliyeti çok yüksek olan bir ürün. Bir de diğer ülkelerde yetişen safran ile bizim safranın kalitesine baktıktan sonra fiyatın uygun olduğunu söylüyorlar.

Kaynak: DHA