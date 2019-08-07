Karabük POMEM'de mezuniyet töreni

07.08.2019 14:23

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 23. dönem 484 özel hareket polisi için mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, mezun olan polislere görevlerinde başarılar diledi ve hepsiyle gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ve bu coğrafyada olmaya da devam edeceğini, bu nedenle sürekli saldırı altında olacaklarını anlatan Gürel, "Bizi birbirimize düşürmek adına bazı özelliklerimizi kullanarak bir kısım hainlikler yapmaya devam edecekler. Bundan bir kaç yıl evvel bizim içimizden çıkarttıkları bir örgütü yine bizim değerlerimizle yetiştirerek, ama robotlaştırılmış bir şekilde bizim üzerimize saldılar. Allah'a şükür ki yine bu milletin kahramanlığı, bu polis ve asker kardeşlerimizin cesareti, Cumhurbaşkanımız ve yöneticilerimizin feraseti, onların liderlikleri sayesinde bertaraf ettik. İnşallah bundan sonrada devlet olarak gereğini yapmaya, üstesinden gelmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Polis Akademisi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Şenol Yaprak da bugün ülke genelindeki 24 eğitim merkezinde bin 465'i kadın, 11 bin 207'si erkek olmak üzere 12 bin 607 mezun verdiklerini ifade etti.

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ise konuşmasında, polisin önemine değinerek aralarına katılan yeni polislerle birlikte daha çok güçleneceklerini ve millete daha çok hizmet etme şansı yakalayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA