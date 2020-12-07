Karabük polisi vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük polisi vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı

07.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:48
Karabük polisi vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı

Karabük polisi telefonla dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Karabük polisi telefonla dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlara dolandırıcılara karşı bilgilendirici broşür dağıttı.

Ekipler vatandaşlara, kendilerini polis, savcı ve asker olarak tanıtıp para veya altın isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
Son dakika gündem: Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Son dakika gündem: 4 ilde telefon dolandırıcılarına operasyonda 30 şüpheli adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Gökhan Alkan Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fatih Terim Yılmaz Vural Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük polisi vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 17:50:33. #1.15#
title