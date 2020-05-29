Karabük polisi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı Karabük polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Karabük polisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini fırsata çevirip dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı, vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

Karabük'te, Kovid-19 salgınını fırsata çevirerek dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı vatandaşları bilinçlendirmek için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirme broşürleri, il merkezi ve ilçelerde görevli personel tarafından dağıtıldı.

Broşürler, halkın yoğun olduğu mahallerde ve alışveriş merkezlerinde dağıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.

Kaynak: AA