Karabük polisi hem 'Evde kal' uyarısı yaptı hem de bilgilendirdi Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısında bulunup, broşür dağıtarak bilgilendirdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısında bulunup, broşür dağıtarak bilgilendirdi. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ve Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, şehrin çeşitli bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrısının yer aldığı broşürleri dağıttı. 'Sorumluluklarını Unutma Türkiye, Sorumluluklarını Unutma Karabük' sloganının yer aldığı broşür dağıtımında ekipler, sözlü olarak da vatandaşlara uyarılarda bulundu. - KARABÜK Kaynak: İHA