Karabük polisi hem 'Evde kal' uyarısı yaptı hem de bilgilendirdi
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısında bulunup, broşür dağıtarak bilgilendirdi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla vatandaşlara 'Evde Kal' uyarısında bulunup, broşür dağıtarak bilgilendirdi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (DTP) Şube Müdürlüğü ve Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, şehrin çeşitli bölgelerinde koronavirüs salgınına karşı 'Evde Kal' çağrısının yer aldığı broşürleri dağıttı. 'Sorumluluklarını Unutma Türkiye, Sorumluluklarını Unutma Karabük' sloganının yer aldığı broşür dağıtımında ekipler, sözlü olarak da vatandaşlara uyarılarda bulundu. - KARABÜK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: İHA