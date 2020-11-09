Karabük polisi ecza deposunu soyan hırsızların peşine düştü
09.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:10
Karabük'te bir ecza deposundan ilaç çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Karabük'te bir ecza deposundan ilaç çalan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre, Ateş Caddesi'ndeki bir ecza deposuna gelen 2 şüpheli kapıyı zorlayıp açarak içeri girdi.
Depodan 48 ilaç çalındığı belirlenen hırsızlık olayıyla ilgili Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kameraları görüntüleri ve parmak izlerini topladı.
Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu