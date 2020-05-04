KARABÜK Polis, Ozan'ın doğum gününü kutladı

Polis, Ozan'ın doğum gününü kutladıKARABÜK'te, sağlık çalışanı anne ve babası yanına gelemeyen Ozan Tereyağoğlu'nun 12'nci doğum gününü polis kutladı.

Polis, Ozan'ın doğum gününü kutladı

KARABÜK'te, sağlık çalışanı anne ve babası yanına gelemeyen Ozan Tereyağoğlu'nun 12'nci doğum gününü polis kutladı. Ankara'da görev yapan sağlık çalışanı anne baba, koronavirüs nedeniyle Karabük'te anneanne ve dedesiyle yaşayan oğulları Ozan Tereyağoğlu'nun doğum gününü kutlamaya gelemedi. Çocuklarının doğum günü için polislerden yardım isteyen sağlık çalışanı anne ve babanın isteklerini kırmayan ekipler pasta alarak, dede ve anneannesinin yanında kalan Ozan'ın yanına gitti. Polisleri karşısında gören Ozan, alkışlar eşliğinde mumları üfledikten sonra polislere teşekkür etti.

Kaynak: DHA