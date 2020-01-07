Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı
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Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

Polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralıKARABÜK'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:18

otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı

'te, polis aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde'de meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis memuru Sezer A. (28) idaresindeki polis otosu ile Aydın E. (35) idaresindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla attı. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Karabük polis otosu hafif ticari araç ile çarpıştı: 2 yaralı
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