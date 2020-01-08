Karabük Ovacık'ta, eğitime kar engeli

08.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:47

KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra için okulların tatil edildiği duyuruldu.

Ovacık'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı bugün öğleden sonra için okulların tatil edildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, diyaliz hastası ve engelliler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kaynak: DHA