Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor
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Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ve en değerli blok ormanlarının yer aldığı Karabük'te Polis ve Jandarma ekipleri yangınlara karşı denetimlerini artırdı.

Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor

KARABÜK - Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ve en değerli blok ormanlarının yer aldığı Karabük'te Polis ve Jandarma ekipleri yangınlara karşı denetimlerini artırdı.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve Avrupa'nın 100 sıcak noktasından biri olan Karabük ormanlarına giriş-çıkışların son günlerde artan orman yangınlarına karşı denetimler sıklaştırıldı.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile doğa severlerin de büyük ilgisini çeken Karabük ormanlarına mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık ve yangın riski nedeniyle giriş-çıkışlar 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklanmıştı. Dünyada çok az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç, bitki ve hayvan türünü barındıran blok ormanlarla ilgili Karabük Valiliğince yapılan açıklamada, oluşan kurak hava şartlarında muhtemel orman yangınını önlemek amacıyla, orman yangınlarının artması söz konusu olacağından, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında orman alanlarına giriş - çıkışlar 30 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 1 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandı. Giriş - çıkış yasağının uygulaması ve kontrolünün, Karabük Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlükleri ekiplerince sorumluluk alanlarında denetimler hem havadan hem de yaya olarak sıkı denetim altında. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanlarda denetim yapan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor. Öte yandan yasaklı orman bölgesine gizlice girmek isteyenlerin tespiti için drone ile havadan da görüntüleme yapılıyor.

Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor
Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor
Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor
Karabük ormanları hem drone hem de yaya olarak denetleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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