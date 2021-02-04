Karabük Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nin temeli atıldı

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Camisi'nin temel atma töreni yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, törende yaptığı konuşmada, bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı bir organize sanayi bölgesine sahip olunduğunu söyledi.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi'nin Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında orta büyüklüğe sahip olduğunu belirten Gürel, "Burası bin 700'ün üzerinde kişinin çalıştığı bir organize sanayi bölgesi. Tüm yatırımlar bittiğinde de belki 4 binlerin üzerinde olan bir istihdam sağlanacak." dedi.

Gürel, caminin alt yapısının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karabük Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Çelenli de caminin 10 dönüm arsa üzerinde, 575 metrekare oturma, 780 metrekare kullanım alanı olan normal şartlarda yaklaşık bin 100 cemaat kapasiteli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu