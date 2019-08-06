KARABÜK ÖLEN POLİSİN TABUTUNUN ÜZERİNE BEBEĞİNİ KOYDU, AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

06.08.2019 15:42

KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevi başında kalp krizi geçirip ölen polis memuru Yücel Demirci (42), toprağa verildi. Hülya Demirci eşinin Türk Bayrağına sarılı tabutunun üzerine 15 günlük bebeğini koyarak, Birden bizi bırakıp gittin Yücel'im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil midiyerek ağladı.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, dün akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Yücel Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bugün, Yücel Demirci'nin hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu 100. Yıl Mahallesi Bilgekent Camii'ne getirildi. Düzenlenen cenaze törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, çok sayıda polis ve vatandaşlar katıldı.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen Hülya Demirci, eşinin tabutuna ve fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Hülya Demirci, O beni hiç incitmedi, hep sevdiö dediği eşi için, Bebeğini kokla olur mu Yücel'im. Neden bırakıp gittin bizi. Hemen, çabucak niye gittin Canımın içi. Birden bizi bırakıp gittin Yücel'im. Bebeğimiz 15 günlük biliyorsun değil mi Bırakıp gittin Yücel. Niye gittin. 3 kuzunla bende geldim Yücel'im. Ansızın, birden gittin. Ah Yücel hadi kalk. Biz geldik, hadi kalk. İbrahim Selim'in kokusu geliyordur sana.ö dedi.

Hülya Demirci daha sonra kundaktaki 15 günlük İbrahim Selim bebeğine, tabutun üzerine koyup, Bak baban. Selim hadi kalkö dedi. Hülya Demirci bebeğini kokladıktan sonra, Senin yerine ben kokladımö diye konuşurken yürekleri dağladı.

Oğlu ise ölen babasının fotoğrafına acı içerisinde baktı. Hülya Demirci, eşinin tabutu başından ayrılmak istemedi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından polis memurunun naaşı tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Yücel Demirci'nin cenazesi Beşbinevler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA