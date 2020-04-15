KARABÜK Öğretmenler "Memleketim" şarkısını seslendirdi
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Safranbolu, Karabük, Güncel

KARABÜK Öğretmenler "Memleketim" şarkısını seslendirdi

Öğretmenler "Memleketim" şarkısını seslendirdiKARABÜK Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik öğretmenleri "Öğretmenlerimiz Türkiye İçin Söylüyor" temalı proje kapsamında evlerinde "Memleketim" şarkısını seslendirdi.

15.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:54
KARABÜK Öğretmenler 'Memleketim' şarkısını seslendirdi

Öğretmenler "Memleketim" şarkısını seslendirdi

KARABÜK Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nin müzik öğretmenleri "Öğretmenlerimiz Türkiye İçin Söylüyor" temalı proje kapsamında evlerinde "Memleketim" şarkısını seslendirdi. Yayınlanan klip beğeni topladı.

Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi'nde görevli 10 öğretmen "Öğretmenlerimiz Türkiye İçin Söylüyor" temalı proje kapsamında evlerinde 'Memleketim' şarkısını söyledi. Yapılan video kayıtları klip haline getirilerek sosyal medyada yayınlanırken, klibin sonunda 'Evde hayat var' mesajı yayınlandı. Sosyal medyada yayıhlanan klip beğeni topladı. Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, "Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisemiz ilimizi yerel ve ulusal düzeyde başarıyla temsil eden, katıldığı yarışmalarda çeşitli başarılar kazanan, alanında başarılı öğretmenlerimizin bulunduğu güzide bir lisemizdir. Bakanlığımızca güzel sanatlar liseleri arasında düzenlenen bu organizasyonda başarı ile İlimizi temsil etmelerinden dolayı kıymetli öğretmenlerimizi kutluyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

KARABÜK Öğretmenler 'Memleketim' şarkısını seslendirdi

Kaynak: DHA

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