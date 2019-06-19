KARABÜK OĞLUNU BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN BABA, ADLİYEDE

KARABÜK'te, bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği iddiasıyla tartıştığı oğlu Emirhan Gün'ü (26) bıçaklayarak öldüren Ali Gün (60), adliyeye sevk edildi. Ali Gün'ün yüzünü kapatmaya çalışarak, ağladığı görüldü. Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Yahya Kemal Sokak'ta meydana geldi. İşçi emeklisi Ali Gün, iddiaya göre üniversite mezunu oğlu Emirhan Gün ile bilgisayar başında fazla zaman geçirdiği için tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Baba Ali Gün mutfaktan eline geçirdiği bıçakla oğlu Emirhan'a saldırdı. Vücuduna 2 bıçak darbesi alan Emirhan Gün, kanlar içinde sokağa çıkarak yardım istedi. Ağır yaralanan Emirhan Gün, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gün, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, evin komşusu Seher K.'nın ifadesine başvurdu. Seher K. ifadesinde, Emirhan'ı sokakta gördüm. 'Yengem beni kurtar' diyerek bağırıyordu. Ambulansa haber verdik' 'dedi. Emirhan Gün'ün 3 ay sonra askere gideceği öğrenildi.

Olay yerinde gözaltına alınan Ali Gün,emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'Pişman mısın' sorusunu yanıtsız bırakan babanın, yüzünü eliyle kapatmaya çalışıp, ağladığı görüldü.

Kaynak: DHA