Karabük MTAL Fabrika Gibi Çalışıyor

KARABÜK (Habermetre) - Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmen ve öğrencileri, atölyede ürettikleri malzemelerle ilimiz merkez ve köy okullarının kütüphanelerini oluşturmaya devam ediyor.

"Lisemiz fabrika gibi çalışıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcısı Erdal Üngören ve Karabük MTAL Müdürü Murat Tülümen ile birlikte devam eden imalat çalışmalarını yerinde inceleyerek alan şeflerinden bilgiler alan Vali Fuat Gürel, proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılması ve okullarımızdaki mevcut kütüphanelerin de yenileceğini belirtti. Karabük MTA Lisesinin bir fabrika gibi çalıştığını ifade eden Vali Gürel, "İlimizde 54 okulumuzda kütüphane bulunmuyordu, lisemizde gerçekleştirilen hummalı çalışmalar neticesinde çocuklarımız da kütüphanelerine kavuştu. Çocuklarımızın kütüphanelerden faydalanarak kendilerini daha iyi yetiştirmek için çaba sarf edeceklerine inanıyorum. Karabük Mesleki ve Teknik Lisemiz ilimizin köklü eğitim kurumlarından, öğrencilerimiz hem eğitimlerini gerçekleştiriyor hem de önemli meslek alanında kendilerini yetiştiriyorlar. Öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum, çok güzel işler gerçekleştiriyorlar. " şeklinde konuştu.

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