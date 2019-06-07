KARABÜK MOTOSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, motosikletin üzerine uzanarak trafiği tehlikeye atan sürücü, arkasından gelen otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük-Bartın karayolunda, motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğunu, arkasından gelen otomobilin sürücüsü cep telefonuyla kaydetti. Motosikletin üzerine uzanarak, hızla yolda ilerleyen motosikletliye yaklaşan sürücü, bir ara kendi aracının hız göstergesini gösterdi. 130 kilometre hızla giden motosikletliyi görüntüleyen sürücü, "Evet arkadaşımızın ölümle dansı. Şu anda ölümle dans ediyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Motosikletli bir süre daha yoluna devam etti.

Kaynak: DHA