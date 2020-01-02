: Karabük "misafiri yalnız bıraktın" diyerek eşinin koluna çaydanlıktaki suyu döktü

02.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:03

"Misafiri yalnız bıraktın" diyerek eşinin koluna çaydanlıktaki suyu döktü

KARABÜK'te, İsmail A. iddiaya göre 2 çocuk annesi eşi Gülten A.'ya(41) "Misafiri yalnız bıraktınız" diyerek çaydanlıktaki sıcak suyu koluna döktü. Gülten A., şikayetçi olurken, İsmail A. savcılık kararıyla 1 ay uzaklaştırma cezası aldı.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan İsmail A. iddiaya göre, 15 gün önce 17 yıldır evli olduğu eşi Gülten A.'nın üzerine çaydanlıktaki sıcak suyu döktü. Kolu yanan Gülten A. ailesinin yanına giderek, İsmail A. hakkında şikayetçi oldu. Savcılık, İsmail A. hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı verdi. Gülten A. olay günü komşularının misafirliğe geldiğini belirterek, "Alt kattaki komşumuz gelmişti. Kayınvalidemde gelmişti. Mutfakta süt pişirdim. Misafirimiz ve eşim getirdiğim birer bardak sütü içti. Eşim çay demle dedi. Kayınvalidem kuran okumak için yanıma geldi. Eşim misafirimiz gittikten sonra 'misafiri yalnız bıraktınız' diye çaydanlığı üstüme doğru fırlattı. Sıcak su koluma geldi. Daha önce de darp olayları vardı. Çocuklarım için sabrettim. Kimseye bir şey demedim. Bu son olayda, 15 gün kimseye bir şey demedim. Annemde inanmayınca böyle böyle oldu diye söylemek zorunda kaldım. Çünkü kendimi yakmam asla mümkün değil. Eşim 'Hastaneye getireyim' dedi ama ona kızgınlığımla gitmiyorum dedim. Annem ve ben savcılığa giderek şikayetçi olduk. Eşim 1 ay uzaklaştırma aldı." dedi.

Uzaklaştırma süresinin uzatılmasını isteyeceğini belirten Gülten A., "Koruma da istedim. Kendi evimde kalacağım. Bu süreç neyi gerektirir bilmiyorum. Ben böyle bir şey yaptım, aşağıdan alayım diye tavırları da yok. Kalbine stent takıldığı için ailesi de bir şey demiyor. Daha önceki darp olaylarını çocuklarım için kapattım. Hiçbir yere şikayette bulunmadım. Ama bu cani. Hayvanın üstüne bile atılmaz sıcak su." diye konuştu.

Olaydan 2 gün sonra sağlık ocağına gittiğini ifade eden Gülten A., "Kolum tam açılmıyor. Plastik cerrah görecek kolumu. Bakalım o ne diyecek. Şimdilik pansuman yapılıyor." dedi.

Anne Pembe Ç., kızının kolunun kaza sonucu hafif şekilde yandığını sandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kendin böyle yanamazsın sen dedim. Çaydanlığı elime alıp kolunun nasıl yandığını anlamaya çalıştım. Sol el ile sağ kol nasıl yanar? Uyuyamadım. Sabah kızımı arayıp ona 'Sen kendin yanmadın. Seni İsmail yaktı dedim. 'Yok anne ben kendimi yaktım' diyor, söylemiyor. 'Çocuklarının üzerine yemin et' dedim. Ondan sonra gerçeği söyledi. Ne kadar ceza varsa bu çeksin. Yeter bu annenin babanın çektikleri. Her tarafta kadın cinayetleri. Bu resmen ölüm, cinayet. İnsanın üzerine sıcak suyu atmak ne demek? 8 yaşındaki çocuğunun yanında yapmış. Yanmış cayır cayır. Kapıyı kapatıyormuş kimse duymasın diye."

Kaynak: DHA

Haber Videosu