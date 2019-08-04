KARABÜK MİNİBÜS, AYDINLATMASI OLMAYAN TRAKTÖRÜN RÖMORKUNA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hollanda'da yaşayan ailenin bulunduğu minibüsün, aydınlatması olmayan traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan Koç (46) idaresindeki 82-VKT-4 Hollanda plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Engin Kaynar (35) idaresindeki 78 EB 321 plakalı traktörün iddiaya göre aydınlatması olmaya römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada; minibüs sürücüsü Ali İhsan Koç,çocukları İlayda Şule(14), Abdulsamet Can(20), Kayra Hulisi(9) ve Ceren Koç(21) ile traktörün sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Ali İhsan Koç'un eşi Buket Koç(45) ise sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktörün sürücüsü Engin Kaynar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından Buket Koç'un cesedi sıkıştığı araçtan çıkartılarak Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA