Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Karabük Valiliğince yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince "uyuşturucu madde temin ve ticareti" suçunu işlediği iddia edilen 6 şüpheliye yönelik Karabük ve İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler E.K, B.K, E.M, Y.Ö, E.E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanılacağı değerlendirilen kilitli naylon paketler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Şuşa Beyannamesi'nden: 'Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
Şuşa Beyannamesi'nden: "Taraflar özellikle terör, organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı göçe karşı mücadelede ortak çaba ve iş birliğini...
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
ADANA'DA TORBACILARA ŞAFAK OPERASYONU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Sedat Peker İlham Aliyev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Ataizi Funda Eryiğit Kerimcan Durmaz
Spor Diego Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karabük merkezli uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.06.2021 19:16:01. #1.13#

title