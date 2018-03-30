Karabük Merkezli Uyuşturucu Operasyonu
Karabük ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.
Karabük ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karabük ve İstanbul'daki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden E.G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Karabük ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.G, M.Ç, M.C, M.M.E, İ.S, F.B. ve Ü.G'yi gözaltına almıştı.