Karabük merkezli 50 ilde otomobil stokçuluğu operasyonu: 51 gözaltı

KARABÜK (İHA) - Karabük merkezli 50 ilde bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 51 kişi gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerdeki araçların toplanarak stoklandığı ve tekel oluşturularak bayi liste fiyatlarının çok üzerinde satış yapılarak haksız kazanç edildiği ihbarları üzerine soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada Karabük Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinden kurulan özel ekibin verilen talimatlar neticesinde hazırladığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu rapor incelendiğinde, araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu tespit edildi. "Fiyatları etkileme" suçunu işlediklerinin değerlendirilmesi üzerine verilen talimat ile eş zamanlı olarak Karabük merkezli 50 ayrı ilde tespit edilen 226 şüpheli ifadeye çağırılırken 51 şüpheli hakkında ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere gözaltı kararı verildi.

Soruşturma sürüyor. - KARABÜK

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