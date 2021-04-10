Karabük Mart ayında tarihinin en yüksek ihracatını yaptı

Şubat ayında 68 ülkeye ihracatın yapıldığı Karabük'te' Mart ayında yüzde 32'lik artış ile 100 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, tarihinin ise en yüksek aylık ihracat oranına ulaşıldı.

Şubat ayında 68 ülkeye ihracatın yapıldığı Karabük'te' Mart ayında yüzde 32'lik artış ile 100 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, tarihinin ise en yüksek aylık ihracat oranına ulaşıldı.

Karabük'te Mart 2021 döneminde 100 ülkeye ihracat gerçekleştirilirken, en yüksek değerde ihracat Peru'ya yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında Fas, Bulgaristan, Romanya, Arjantin, Yunanistan ve Tunus izledi.

TİM verilerine göre, Karabük'ten bu yılın ilk 3 ayında 100 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Demir Çeliğin başkent olarak kabul edilen Karabük'ten ülkelere yapılan ihracatın başında çelik ihracatı oldu. Geçen yılın ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 30,8 oranında artışın yaşandığı çelik ihracatı ise 86 milyon 723 bin 67 dolar'a ulaştı. İlk üç ayda toplam 101.6 milyon dolar ihracatın yapıldığı Karabük'te, 9.9 milyon dolar ile makine ve aksamları ile 1.5 milyon dolarlık elektrik ve elektronik ürünleri ihracatı yapıldı.

Diğer yandan 3 aylık dönemde Peru'ya 9.8 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, Fas'a 9.5, Bulgaristan'a 9.2, Romanya'ya 8.5, Arjantin'e 6.5, Yunanistan'a 4.1 ve Tunus'a ise 3.5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre,2021 yılının ilk 3 ayında 101.6 milyon dolarlık ihracatın gerçekleştiği Karabük'te 10 sektörde Ocak ayında 29.3, Şubat ayında 29.1, Mart ayında ise 43.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı