Karabük Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açılıyor
Daha önce şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör yaparak vatandaşlarımızın rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlayan Karabük Belediyesi Kule Asansörlere bir yenisini daha ekliyor.
Daha önce şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör yaparak vatandaşlarımızın rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlayan Karabük Belediyesi Kule Asansörlere bir yenisini daha ekliyor.
Karabük Mahallesi Kule Asansörün açılış töreni 26 Ağustos 2021 Perşembe günü saat 17. 30'da Karabük Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde gerçekleştirilecektir.
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan açılış töreni programına bütün vatandaşlarımızı davet etti.
Kaynak: Habermetre