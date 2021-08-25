Karabük Mahallesi Kule Asansör Hizmete Açılıyor

Daha önce şehrin yüksek ve engebeli mahallelerinde yürüyen merdivenler, üst geçitler, yaya köprüleri, kule asansörler ve yatay asansör yaparak vatandaşlarımızın rahatça ulaşımlarını gerçekleştirebilmesini sağlayan Karabük Belediyesi Kule Asansörlere bir yenisini daha ekliyor.