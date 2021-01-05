Karabük Köyüspor destek bekliyor
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Karabük Köyüspor destek bekliyor

05.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 11:53
Karabük Köyüspor destek bekliyor

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Karabük Köyüspor Kulübü Başkanı Güray Korkut, Karabük halkından Karabük Köyüspor'a destek olmalarını beklediklerini bildirdi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) ekiplerinden Karabük Köyüspor Kulübü Başkanı Güray Korkut, Karabük halkından Karabük Köyüspor'a destek olmalarını beklediklerini bildirdi.

Korkut, AA muhabirine, Karabük köyünün Karabük'ün özü olduğunu söyledi.

Kardemir Karabükspor'un içinde bulunduğu durumun üzücü olduğunu belirten Korkut, "Tekrar bir ateş yakılacaksa Karabük Köyüspor buna hazırdır. Tüm Karabük halkından Karabük Köyüspor'a destek olmalarını bekliyoruz. Bu işi başaracağımıza eminiz. Yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.

Korkut, BAL liginde kalıcı olma hedefinde olduklarını sözlerine ekledi.

"Karabük Köyüspor olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız"

Karabük Köyüspor Teknik Direktörü Sedat Kalaycı da Kardemir Karabükspor'dan sonra bir alt ligde Karabük'ü temsil eden takımın Karabük Köyüspor olduğunu ifade etti.

Karabük'ü BAL liginde temsil edeceklerini dile getiren Kalaycı, "Eğer bir takım desteklenecekse biz de şartsız koşulsuz elimizi bu taşın altına koymak istiyoruz. Karabük'te tekrar mavi ateşin ışığı yanacaksa Karabük Köyüspor olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bizim üzerimizden bu ateşin tekrar yanmasını istiyoruz. Futbol şehri olan bu kentte tekrar bu ateş inşallah yanar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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