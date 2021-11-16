Karabük, Kovid-19'a karşı aşılamada "mavi kategori"ye geçti - Haberler
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Karabük, Kovid-19'a karşı aşılamada "mavi kategori"ye geçti

AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Karabük, Kovid-19'a karşı aşılamada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Karabük'ün ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

KARABÜK (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Karabük'ün ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter'daki hesabından, "Karabük, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Geç kalanlar, yarın kolları sıvayalım. Türkiye, salgınla mücadelenin rengine bürünmeli." açıklamasında bulundu.

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AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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