Karabük köprüde zincirleme kaza 4 yaralı

13.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:07

Köprüde zincirleme kaza 4 yaralı

Karabük'te, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük'Zonguldak yolu üzerinde bulunan Filyos köprüsünde meydana geldi. Zonguldak istikametine giden Vedat Genç(33) idaresindeki 06 BGH 954 plakalı otomobil, Ali Koymat (52) idaresindeki 78 YA 984 plakalı otomobil ile Devlet Işıldak'ın (45) kullandığı 55 AUY 94 plakalı otomobille çarpıştı. Koymat'ın kullandığı otomobilin köprüden Filyos Çayı'na düşmesini demir korkuluklar önledi. Kazada, sürücüler ile Nacide Koymat (72) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince kontrollü olarak geçişlerin sağlandığı yol araçların kaldırılmasından sonra trafiğe yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA