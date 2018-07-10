Karabük Kombi Hırsızı Tesisat Ustaları Yakalandı Hd

Karabük'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K.(39) ve E.N,(25) yakalandı.

100. Yıl Mahallesi'nde son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kentte su ve doğalgaz tesisatı işi yapan EK. ve E.N. gözaltına alındı. 2 şüpheli polise, müşterilerinden sipariş geldiğinde evlerden kombileri çaldıklarını, kombileri ise 3 kişiye sattıklarını söyledi. Çalınan kombiler ise 3 kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.