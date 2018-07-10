Karabük Kombi Hırsızı Tesisat Ustaları Yakalandı Hd
Karabük'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K.(39) ve E.N,(25) yakalandı.
Karabük'te, müşterilerinin siparişine göre evlerden kombi çaldıkları iddia edilen su ve doğalgaz tesisatı ustası E.K.(39) ve E.N,(25) yakalandı.
100. Yıl Mahallesi'nde son 1 ay içerisinde 3 evden doğalgaz kombisi çalınmasıyla ilgili polisin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kentte su ve doğalgaz tesisatı işi yapan EK. ve E.N. gözaltına alındı. 2 şüpheli polise, müşterilerinden sipariş geldiğinde evlerden kombileri çaldıklarını, kombileri ise 3 kişiye sattıklarını söyledi. Çalınan kombiler ise 3 kişiden alınarak sahiplerine teslim edildi. Hırsızlıktan sabıkaları bulunan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.