Karabük kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

Karabük kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİKarabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M.

01.09.2019 17:03
Karabük kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü

Kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü (2)

MUHTAR ADLİYE'YE SEVK EDİLDİ

Karabük'ün Eflani ilçesinde, sokaktaki kına gecesinde Yunus Yıldız (47), ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Göller Köyü Muhtarı C.M., Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Karabük kına gecesinde maganda kurşunuyla vuruldu, hastanede öldü
Kaynak: DHA
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