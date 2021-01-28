Karabük Kent Ormanı belediyeye devredildi
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Karabük Kent Ormanı belediyeye devredildi

28.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:15
Karabük Kent Ormanı belediyeye devredildi

Karabük Kent Ormanı'nın Karabük Belediyesine devredildiği bildirildi.

Karabük Kent Ormanı'nın Karabük Belediyesine devredildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi arasında tesisin devri ile ilgili görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve Kent Ormanı'nın, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı tarafından atılan imzalarla Karabük Belediyesine devredildiği belirtildi.

Fen İşleri Müdürü İrfan İnal ve Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Emin Ünal ile Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunan Başkan Vergili, en kısa sürede tesisin Şehirpark gibi modern bir hale getirilerek Karabük halkının hizmetine sunulması talimatını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vergili, Kent Ormanı'nı en kısa sürede vatandaşların en güzel şekilde kullanabileceği, temizliği ve bakımı yapılan bir hale getireceklerini aktardı.

Kent Ormanı'nda vatandaşların gece-gündüz yürüyüşlerini ve pikniklerini güvenli bir şekilde yapabileceklerini vurgulayan Vergili, "Burası 370 dönümlük büyük bir alan. Mimarlarımız çalışacak ve neler yapabileceğimize karar verecek. Burası daha önce bizde olsaydı çok daha farklı olurdu. Ama herkes buraya Karabük Belediyesinin eli değdiğinde ne hale geldiğini en kısa sürede görecek. Pandemi süreci bitmese bile Karabüklülere bu yaz burada çaylarını içireceğiz. Çünkü burası çok büyük bir alan ve Karabük'ün yarısı bile buraya gelse aralarında 5 metre mesafe olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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