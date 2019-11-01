Karabük kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

01.11.2019 17:38

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 20 metre savrulan hafif ticari araç akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Safranbolu yönüne giden Celil B. idaresindeki 78 BT 166 plakalı hafif ticari araç, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre savrularak akaryakıt istasyonun girişindeki demir korkuluklara çarptı. İstasyon çalışanları ve çevredekiler yardıma koşarken, kazadan önce saniyeler farkıyla önünde seyreden 112 Acil ambulansı da durarak kaza yerine geldi. Celil B., kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA