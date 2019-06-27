KARABÜK Kasksız polise yakalanan kurye Abi bu seferlik affedin, bugün işe girdim?

Kasksız polise yakalanan kurye Abi bu seferlik affedin, bugün işe girdim?

Karabük'te, kasksız bir şekilde motosiklet kullanırken polise yakalanan kurye Abi bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler. Verselerdi takacaktım.?? dedi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Caddesi'nde yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında kask takmadan motosiklet kullanan kurye polis ekiplerince durduruldu. Kendisine 108 TL ceza yazılacağını öğrenen kurye cezayı yazacak polise,??Abi bu seferlik affedin. Bugün işe girdim. Daha yarım saat oldu işe gireli. Kask vermediler. Verselerdi takacaktım. Benlik bir şey değil. Bugün ilk işe gittim. Aldığım paradan daha fazlasını ceza olarak ödeyeceğim. Abi yazmayıver Allah rızası için. Abi ben bir gün bile olsun kasksız gezmedim. Bugünlük olan bir şey. ??dedi. Kuryeye, kasksız motosiklet kullanmaktan dolayı 108 TL ceza yazıldı.

Kaynak: DHA