Karabük karabük-zonguldak yolunda heyelan
Karabük-Zonguldak yolunda heyelanKARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda meydana gelen heyelanda taşlar yola yuvarlandı.
Karabük-Zonguldak yolunda heyelan
KARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda meydana gelen heyelanda taşlar yola yuvarlandı.
Sabah saatlerinde, Karabük Bolkuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle taşlar yola yuvarlandı. Zonguldak-Karabük yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye gelerek yola dökülen toprak yığını ve kayaları kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler araçlarında beklerken, yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.