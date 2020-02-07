Karabük karabük-zonguldak yolunda heyelan
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Karabük karabük-zonguldak yolunda heyelan

Karabük-Zonguldak yolunda heyelanKARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda meydana gelen heyelanda taşlar yola yuvarlandı.

07.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:02
Karabük karabük-zonguldak yolunda heyelan

Karabük-Zonguldak yolunda heyelan

KARABÜK ile Zonguldak arasındaki yolda meydana gelen heyelanda taşlar yola yuvarlandı.

Sabah saatlerinde, Karabük Bolkuş Tüneli mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle taşlar yola yuvarlandı. Zonguldak-Karabük yolu ulaşıma kapanırken, Karayolları ekipleri bölgeye gelerek yola dökülen toprak yığını ve kayaları kaldırmaya çalıştı. Çalışmalar sırasında sürücüler araçlarında beklerken, yol bir süre sonra ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Karabük karabük-zonguldak yolunda heyelan
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