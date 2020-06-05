KARABÜK Karabük'te şantiye karantinaya alındı
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KARABÜK Karabük'te şantiye karantinaya alındı

Karabük'te şantiye karantinaya alındıKARABÜK'ün Yenice ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı.

05.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:05

Karabük'te şantiye karantinaya alındı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde bir konut inşaatında çalışan 2 işçinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 3 işçi ise kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı. 21 işçi evlerinde ve şantiyede karantinaya alındı.

Yenice ilçesinde konut inşaatında çalışan bir işçi bayram tatili için memleketi Gaziantep'e giderek şantiyeye geri döndü. İşçinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 26 işçinin çalıştığı şantiyede koronavirüs tespit edilen işçi ile temaslı bir başka işçi daha koronavirüs belirlendi. 3 işçi ise şikayetlerinin bulunması üzerine Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrol altına alındı.

Karantinaya alınan 21 işçiden bir kısmı kendi evlerinde karantinaya, bazıları ise şantiyede karantina altına alındı. Vakaların yayılımını önlemek amacıyla şantiye çevresi polis ekipleri tarafından demir bariyerlerle kapatıldı, giriş ve çıkışları engellendi.

KARABÜK Karabük'te şantiye karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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