KARABÜK Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı
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Yenice, Polis, Güncel

KARABÜK Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı

Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldıKARABÜK'te, kamyonunun kasasında bulunan iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı.

18.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:16
KARABÜK Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı

Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı

KARABÜK'te, kamyonunun kasasında bulunan iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı. İş makinesinin kepçesi koparak yola düştü. Kaza, öğle saatlerinde Soğuksu Mahallesi Yenice Caddesi üzerinde bulunan tren köprüsünde meydana geldi. M.K. idaresindeki 57 DU 890 plakalı kamyonun kasasında bulunan iş makinesi köprüye takıldı. Çarpma sonucu iş makinesinin kepçesi koparak yola düştü. Kamyon yol kenarında dururken, polis olay yerine gelerek tutanak tuttu.

KARABÜK Kamyonunun kasasındaki iş makinesinin kepçesi köprüye takıldı

Kaynak: DHA

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