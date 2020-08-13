Karabük Kahveciler Odası Başkanı Akbulut'un açıklaması Karabük Kahveciler, Lokantacılar, Pastacılar, Otelciler, Fırın ve Bakkallar Odası Başkanı Selahattin Akbulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla mağdur olan esnafın kahvehane işletmecileri olduğunu bildirdi.

Karabük Kahveciler, Lokantacılar, Pastacılar, Otelciler, Fırın ve Bakkallar Odası Başkanı Selahattin Akbulut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla mağdur olan esnafın kahvehane işletmecileri olduğunu bildirdi.

Akbulut, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifinde yaptığı basın açıklamasında, normalleşme adımları doğrultusunda 1 Haziran'da kahvehane, kıraathane, kafe ve çay bahçesi gibi iş yerlerinin oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyete başladığını söyledi.

İnternet kafe ve play station salonlarının ise 1 Temmuz'da faaliyete geçtiğini belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığı konusunda hükumetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı açıkça belirtmek isteriz. Kahvehanelerimiz yaklaşık 500 yıllık bir kültürden gelmektedir. Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı gibi oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır."

Akbulut, mevcut koşullar altında esnafın işçinin yevmiyesini dahi ödeyemez olduğunu ve kepenk kapatma noktasına geldiğini savunarak, "Kovid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir. Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir." dedi.

Kaynak: AA