KARABÜK Kadın çiftçilere sirke sineğine karşı tuzak kurulması öğretildi

Kadın çiftçilere sirke sineğine karşı tuzak kurulması öğretildi

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve ağaçlarına zarar veren kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadele başlatarak, kadın çiftçilere elma sirkesiyle hazırlanan tuzaklar kurulmasını öğretti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde kimyasal ilaç kullanımının asgari seviyeye düşürülerek biyoteknik mücadele yapılması amacıyla 'Sirke Sineğine Karşı Elma Sirkesi' projesinin tanıtım toplantısını Cemaller Köyü'nde Hayrettin Çalışkan'ın şeftali bahçesinde gerçekleştirdi. Sirke sineğine karşı elma sirkesi projesinin ilk aşaması olan kanadı noktalı sirke sineği ile mücadele için alınması gereken önlemler anlatıldı. Mücadelede en etkin olarak kullanılan biyoteknik bir mücadele yöntemi olan sirke tuzakları hazırlandı. Kadın çiftçiler, tekniğine uygun olarak şeftali ağaçlarına sirkeli tuzaklar kurdu.

ELMA SİRKESİ KULLANILIYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık mücadelede elma sirkesinin kullanıldığını belirterek, Sirke sineğine karşı elma sirkesi çok boyutlu bir proje. Hem insan sağlığında hem de mikrobiyolojik olarak sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonunda aşırı olarak kullandığımız ve güncel olan bir ürün. Biz bunun devamlılığını sağlamak amacıyla bu projenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Amerika'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan hızlı bir şekilde ülkemize gelen bir zararlının birkaç yıl gibi bir süre içerisinde ilimize gelmesi bizim bu mücadele projesini başlatmamıza ana etken oldu. Bu projenin başarıya ulaşmasında en büyük özellik çiftçilere ve bizlere düşüyor. Bu mücadelede ana atken elma sirkesi. Çok fazla maliyetli olan bir ürün değil. Normal tuzaklar hazırlamak çok kolay. Birkaç tane ağacı dahi olsa bütün üreticilerimizin bunu uygulamasını ve bizlerle irtibatta olmalarını talep ediyorum.ö dedi.

Kaynak: DHA