Karabük İletişim Derneğinden 10 Ocak mesajı

09.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:37

Karabük İletişim Derneği Başkanı İlhan Alpboğa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Alpboğa, mesajında, şunları kaydetti:



"Kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin bir haber için günlerce gerçeğin ama sadece gerçeğin peşini bırakmayan; bir fotoğraf karesi için usanmadan saatlerce en doğru anı bekleyen, kaleme aldığı haber, kadraja sığdırdığı fotoğraf ile birçok hayata umut olabileceği gerçeğini unutmadan çalışan ve mesleğin erdemini kalemini satmadan taşıyan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım." - KARABÜK

Kaynak: İHA