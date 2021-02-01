Karabük İl Sağlık Müdürü Sarı: "İlimizde şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadı"

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Karabük'te şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadığını bildirdi.

Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük'te şu ana kadar mutasyonlu virüse rastlanmadığını ancak bunun rastlanılmayacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Şu ana kadar 17 ilde mutasyonlu virüsün görülmüş olmasının Karabük'te de her an görülebileceği anlamını taşıdığını hatırlatan Sarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler laboratuvarımızda yüksek titrede pozitiflik gösteren her numuneyi ve yurt dışı öyküsü bulunan hastalardan alınan numunelerin tamamını mutasyonlu virüslerin tespit edilmesinde kullanılan kitlerle bir kez daha çalışıyoruz. Çok şükür şu ana kadar mutasyonlu virüs tespit etmedik. Ancak ister mutasyonlu olsun, ister olmasın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı devam ediyor. Vakalar tam azaldı derken tekrar artış trendine girebiliyor. Son günlerde Ovacık ve Yenice ilçelerimizin köylerinde alınan karantina kararları da bunun göstergesi."

Sarı, özellikle okulların 3 haftalık yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte birçok ailenin memleketlerini ziyarete gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizim ilimize gelen hemşehrilerimiz de var. Bu hareketliliğin hastalığın tekrar artış göstermesine yol açmış olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bir de vakalar çok azalmış söylentilerinin yol açtığı rehavet var. Bu nedenle kesinlikle herhangi bir esneklik göstermeden tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı çalışmalarımız iyi gidiyor. Ülkemize son gelen 10 milyon dozluk aşı henüz illere dağıtılmadı. Bu aşılar da illere ulaştığında aşı faaliyetlerimiz daha da hız kazanacak. Tünelin ucunda ışık görünmüşken yeni bir dalgaya fırsat vermeyelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu