Karabük İl Sağlık Müdürü: İkinci doz aşıda yüzde 80-85'lere gelmemiz gerekiyor

KARABÜK (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son koronavirüs vaka haritasında 552,92'lik oranla her 100 bin kişide en fazla vakanın görüldüğü il olan Karabük'te, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, "Bir an evvel ikinci doz aşılamada yüzde 75'i aşmamız, hatta yüzde 80-85'lere gelmemiz gerekiyor" dedi.

Bakan Koca'nın açıkladığı 16- 22 Ekim illere göre haftalık koronavirüs haritasında Karabük, 552,92'lik oranla her 100 bin kişide en fazla vaka görülen il oldu. Aşılamada da yüzde 73,8 ile sarı kategoride yer alan Karabük'te, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, "Temizlik, maske ve mesafe kuralına tekrar riayet eder hale gelmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Aşının salgın ile mücadele eden en önemli koz olduğunu belirten Dr. Sarı, "Şu an tüm okullarımızda aşılama çalışmalarına hız vermiş durumdayız. Köylerimize sağlık tarama araçlarıyla giderek vatandaşlarımıza aşı yapıyoruz. Ayrıca şehir merkezinde, kent meydanlarında mobil aşı noktalarımız var. Vatandaşlarımızı buralara bekliyoruz. Karabük daha önce uzun süre vakaların görülmediği bir il oldu. Tekrar bu şekle dönmemiz lazım" dedi.