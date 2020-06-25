Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş oldu

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaklaşık iki aydır vekaleten yürüten Nevzat Akbaş atandı.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş oldu
25.06.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:57

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaklaşık iki aydır vekaleten yürüten Nevzat Akbaş atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen görevlendirme ile Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Nevzat Akbaş atandı. Akbaş yaklaşık iki aydır, Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Fatih Vargeloğlu'nun yerine vekaleten görev yapıyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirmesi ile 24 Haziran 2020 tarihi itibariyle göreve başladığını belirten Akbaş, "Beni bu göreve layık gören Bakanıma teşekkür ediyorum. Karabük halkımıza ve eğitim camiasına saygılarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımızla; müdür yardımcılarımız ile ilçe milli eğitim müdürlerimizle, şube müdürlerimizle, okul müdürlerimizle ve öğretmenlerimiz ve tüm eğitim çalışanlarımızla birlikte, akademik başarının yanı sıra milli manevi değerlerine bağlı, düşünebilen, baktığını görebilen, irdeleyen, sorgulayan, sosyal becerileri ile de insanlığı kucaklayan bir nesil yetiştirme yolunda kendimiz ile yarışmayı sürdürme azim ve kararlılığı içinde eğitimin tüm bileşenleriyle el birliği içerisinde en güzel eğitim ortamlarını hazırlamanın gayreti içerisinde olacağız. Ülkemizin ali hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda önüne koyduğu vizyon projeleri istikametinde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürerek; 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini hayata geçirecek yarının büyüklerini bugünden akademik, sosyal, manevi ve ahlaki gelişim alanlarında dört başı mamur bir biçimde yetiştirme gayreti içerisinde, Bakanlığımızın eğitim politikaları doğrultusunda bilgiyle donanmış, özgüveni yüksek, bilimi ve teknolojiyi tüketen değil üreten bir nesil yetişmesi için 'Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye' ülküsü ile heyecanımızı; azim ve kararlılıkla taçlandıracağız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Haber
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Arda Kural peçe takan kadınlar için 'Öcü' diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi Haber
Arda Kural peçe takan kadınlar için "Öcü" diyen Hülya Avşar'a tepki gösterdi
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Haber
Sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalanan Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Van'ın Özalp ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında Haber
Salgının ciddiye alınmadığı Brezilya'dan ürküten görüntüler: Morglar doldu, cesetler çöp torbalarında
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak Haber
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
Şahit olduğu yasak aşk, talihsiz kadının sonu oldu
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: PKK ile hiçbir ilişkimiz yok, olmaz da
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Alişan ölümden döndükleri kazayı gözyaşlarıyla anlattı: Oğlumun hayatını belki de o kurtardı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkede oksijen sıkıntısı yaşandığını açıkladı
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Evlenmelerine izin verilmediği için birlikte intihar eden gençler elleri bağlı halde bulundu
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
Dün meydana gelen selde Esenyurt genelinde 300 bina etkilendi
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde uygulanabilir
Oxford Üniversitesi'nden 3 aşamaya geçtikleri koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama: 2 ayrı doz halinde...
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
98 kişinin hayatını kaybettiği Pakistan'daki uçak kazasının nedeni 'koronavirüs' çıktı
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
Ülke tarihinin en büyük iki değerli taşını bulan madenci, bir gecede zengin oldu
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
İstanbul'un göbeğinde korku dolu anlar! Eline geçirdiği satırla tehditler savurup kendine zarar verdi
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Paylaşmaz olaydım
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Oğulcan Çağlayan için devreye giren Emre Belözoğlu, beklemediği bir yanıt aldı: Galatasaray'la anlaştım ağabey
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
Yaşanan hırsızlık işletmecinin sözlerine yansıdı: 6 evladımı koparıp götürdüler
'Kul hakkı yedim' diyen şahıs intihara kalkıştı
"Kul hakkı yedim" diyen şahıs intihara kalkıştı
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Hadise, marka tutkusuyla yine gündem oldu! Avuç içi kadar çantaya 5 bin TL ödedi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
İki gece üst üste Kur'an-ı Kerim'i parçalayıp yere atan şahıs, kameralara yakalandı
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
Kene vakalarıyla ilgili korkutan uyarı! Ağustosta saldırıya geçecekler
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Bülent Turan Volkan Bozkır Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Cüneyt Çakır Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Kadın Alişan Oyunlar İngiltere
Şu an buradasınız: Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 13:32:11. #1.15#
title