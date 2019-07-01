Karabük İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisinin Temmuz ayı toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, başta Keltepe Kayak Merkezi olmak üzere yapılacak asfalt çalışmaları masaya yatırıldı.

Burada bir konuşma yapan Yıldırım, çalışmaları ve yapılacaklar hakkında bilgiler verdi.

Diğer gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantı, KÖYDES çalışmaları hakkında verilen bilgiyle son buldu.

Kaynak: AA