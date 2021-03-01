Karabük İl Genel Meclisi toplandı
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Karabük İl Genel Meclisi toplandı

01.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:14
Karabük İl Genel Meclisi toplandı

Karabük'te İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Karabük'te İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı, meclis başkanı Hasan Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Karabük İl Özel İdaresi Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Yıldırım, 2014 yılından itibaren Karabük İl Özel İdaresi'nin makine parkını ve hizmet ağını güçlendirerek geliştirdiklerini söyledi.

63 iş makinesi ve araç satın alınarak makine parkının güçlendirildiğini belirten Yıldırım, "Geçtiğimiz yıllarda satın aldığımız iki seyyar konkasörlerimiz ile bugüne kadar 1 milyon 250 bin ton sarı malzeme üretimi yapılmıştır. Konkasörlerimizin seyyar olması sebebiyle bilhassa nakliyeden tasarruf edilmesi hedeflenmiş ve kilometre mesafesine göre değişmekle beraber ton başı 15 ila 20 liradan son üç dört yılda üretilen 1 milyon 250 bin ton malzemede yaklaşık 20-25 milyon lira idaremize daha ucuza hizmet üretilmesi imkanı elde edilmiştir." dedi.

Yıldırım, iki yıl önce kurulan asfalt plenti ile kendi asfaltını üreten bir konuma ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son iki yılda sıcak asfalt plentimiz kurulmuş, asfalt finişeri ve asfalt silindirleri satın alınarak, asfaltı kendi imkanlarımız ile yapabilecek seviyeye ulaşılmıştır. Asfalt yol yapımı ile yollarımızın bakım ve onarımında en önemli ihtiyaçlarımızdan biri de ince ve kalın sarı malzeme ile mıcır malzemesidir. İdaremizce yıllık yaklaşık 550 bin ton malzeme tüketilmekte olup; bunun 250-300 bin tonunu kendimize ait seyyar konkasörlerimiz ile üretmekteyiz. KARDEMİR AŞ'ye ait olan Cumayanı taş ocağını yapacağımız bir protokol ile süreli olarak idaremize kazandırmayı ve burada yapılacak olan üretim ile malzeme ihtiyacımızın tamamını karşılamayı hedefliyoruz. Bu konu, bu ayki meclis gündemimizde olup inşallah hep birlikte idaremiz için en uygun kararı vereceğimize inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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