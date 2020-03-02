Karabük İl Genel Meclisi toplandı
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Karabük İl Genel Meclisi toplandı

Karabük'te İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı Meclis Başkanı Hasan Yıldırım Başkanlığında yapıldı.

02.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:08
Karabük İl Genel Meclisi toplandı

'te İl Genel Meclisi mart ayı toplantısı Başkanlığında yapıldı.


Konuşmasına İdlib'de rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yapılan hain saldırıyı kınayarak başlayan Başkan Yıldırım, bu saldırıya karşı kentte birlik olduklarını ve tepkilerini ortaya koyduklarını anlattı.

"Bahar Kalkanı" harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirten Yıldırım, "Şu an hareket eden her düşman unsuru, 7/24 havada olan SİHA sürümüz tarafından vuruluyor.

Rus hava savunma sistemleri, silahları göremiyor. Şu ana kadar sadece 1 hava aracımız düştü. Yeni nesil savaş nasıl yapılır, dünyaya Türkler öğretecek. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: AA

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