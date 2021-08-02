Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı
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Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

Karabük İl Genel Meclisi ağustos ayı toplantılarının birinci birleşimi, Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Başkan Sözen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği şartlarla kırsalda yaşayan nüfusun yaklaşık 3-4 katına hizmet verdiklerini söyledi.

Kent bazında yapılacak asfaltın 97,2 kilometreye çıktığını aktaran Sözen, "100 kilometrelik hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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