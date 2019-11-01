Karabük İl Genel Meclis Toplantısı

01.11.2019 16:12

Karabük İl Genel Meclisinin kasım ayı ilk meclis toplantısı yapıldı.



İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, kasım ayının bütçe ayı olduğunu, bu ayda İl Özel İdaresinin 2020 yılı bütçesinin görüşülüp karara bağlanacağını söyledi.



Meclisin almış olduğu yatırım kararlarıyla son 5 yılda, 5 yeni hizmet alanı açılarak halkın hizmetine sunulduğunu ifade eden Yıldırım, "Bunları; seyyar konkasör alımı, araç parkımızın yüzde 80'inin güçlendirilmesi ve yenilenmesi, asfalt yapımı ile ilgili asfalt plenti kurulması, finişer alımı ile silindirlerin alımı hem asfaltın hem de tamirinin idaremizce yapılması ve çöp toplama çalışmaları halkımızın hizmetine sunulmuştur. Bu yatırımlardan kaynaklı biraz kurum olarak borcumuz bulunmaktadır. İki yıl daha yaklaşık yılda 6-7 milyon borç ödeyeceğiz. İki yıldan sonra bu miktar 2-3 milyona kadar düşecek. Tabi bu kapsamda ilimiz ve ilçelerimizde tüm hizmetleri yapmak istiyoruz. Sınırlı bütçemiz ile en iyi şekilde planlama yapmaya çalışacağız. Görüşmelerimizin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. En güzel ve isabetli şekilde tüm meclis üyelerimizle beraber bu bütçeyi yapmaya çalışacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Yıldırım, Keltepe Kayak Merkezinde devam eden çalışmaları da değerlendirdi. Yıldırım, "İdaremizin yatırım çalışmaları da devam ediyor. Bu doğrultuda Keltepe Kayak Merkezimizin Karaağaç köyüne kadar kısım sıcak asfalt ile buluştu. Bununla beraber toplamda 100 kilometreyi aşan asfaltımızın bugün itibari ile yüzde 75'ini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kasım ayı boyunca da hava şartları elverdikçe asfaltlama çalışmalarına devam ederek programımızı tamamlamayı planlıyoruz" dedi.



Yıldırım'ın konuşmasının ardından gündemde yer alan maddeler görüşüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA