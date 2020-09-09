KARABÜK İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı
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KARABÜK İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı

İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı KARABÜK'te, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş açılması sonucu, olay yerinden geçen 3 kişi yaralandı.

09.09.2020 22:18 | Son Güncelleme: 09.09.2020 22:23

İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı KARABÜK'te, husumetli olan iki grup arasında çıkan kavgada rastgele ateş açılması sonucu, olay yerinden geçen 3 kişi yaralandı. Olay, saat 18.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki çay ocağının önünde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Caddedeki dükkana girdikten sonra bulduğu bıçakla kendini savunmak isteyen kişiye, karşı gruptan tabanca ve pompalı tüfekle ateş açıldı. Kavga edenlerin rastgele ateş açması sonucu olay yerinden geçen Afgan uyruklu Qudratullah B., Şaban T. ve Mücahit Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık görevlilerince, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli Y.T. gözaltına alındı.

KARABÜK İki grubun kavgasında, bölgeden geçen 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

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