Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret
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Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

22.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:20
Karabük heyetinden Bakan Kurum'a ziyaret

Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Karabük'e yapılan ve planlanan yatırımlarla ilgili değerlendirilmelerde bulunulan ziyarette, Bakan Kurum'a Karabük'e gösterdiği ilgi ve desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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