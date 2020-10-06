Karabük heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret
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Karabük heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

06.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 06.10.2020 22:21
Karabük heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve AK Parti Milletvekili Cumhur Ünal Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz'ü ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel ve AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz kentte yapılması planlanan yatırımları görüşmek üzere bir araya geldi. Detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette karşılıklı istişarelerde bulunuldu. - KARABÜK

Karabük heyetinden Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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