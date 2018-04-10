Karabük Heyeti, Numan Kurtulmuş'u Ziyaret Etti

Karabük Heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Karabük Valisi Kemal Çeber beraberinde Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer ve İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret ettiler.

Geçen günlerde Vali Kemal Çeber başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Değerlendirme Toplantısında projelendirilen " Yenice Şeker Kanyonu Yürüyüş Parkurlarının Belirlenmesi ve Oluşturulması, Eskipazar Hadrianapolis Antik Kentine ilişkin düzenlemeler, Yenişehir Sinemasının Restorasyonu, Safranbolu Tabakhane Bölgesinin Turizme Kazandırılması ve Keltepe Bölgesinin Turizm Alanı İlan Edilmesi" ile ilgili çalışmalar görsel materyaller ile desteklenerek hazırlanan dosya Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'a sunuldu.

Projelerden oldukça etkilenen Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sunulan projelerle ilgili olarak gerekli çalışmaların bir önce başlatılması için gerekli talimatları vererek Eylül veya Ekim ayında Batı Karadeniz Kültür ve Turizm Çalıştayı'nın Safranbolu'da gerçekleştirilmesi talimatını da verdi. - KARABÜK