Karabük heyeti bakanlar Gül ve Pakdemirli'yi ziyaret etti Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, ilk ziyarette Adalet Bakanlığınca il genelinde sürdürülen ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Daha sonra Vali Gürel, milletvekilleri Ünal ve Güneş ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Ziyarette tarım, orman ve tarımsal sulama konularında Karabük'te yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgilerin verildiği, projelerin sunulduğu ve istişarelerde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: AA